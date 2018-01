L’Isola dei Famosi teme Montalbano e si sposta al martedì

L’esordio dell’Isola dei Famosi 2018 ha promesso grandi soddisfazioni a livello di ascolti e di share per la prima serata del lunedì Canale 5, ma - come anticipa il sito Davide Maggio -, la concorrenza programmata da Rai Uno a partire dal 12 febbraio ha intimato un accorto cambio di palinsesto.

Il Commissario Montalbano, infatti, è da sempre l’asso nella manica della rete ammiraglia della tv pubblica, calamita di milioni di telespettatori difficilmente trainabili verso altre proposte seppur stuzzicanti.

Per questo la messa in onda dei nuovi episodi della serie con protagonista Luca Zingaretti ha spinto i vertici Mediaset ad optare per lo spostamento del reality condotto da Alessia Marcuzzi nella serata del martedì.

Così il reality resterà nella serata del lunedì fino alla terza puntata; poi, dal 13 febbraio, andrà in onda di martedì. Al suo posto, di lunedì, ci sarà ‘Il Segreto.

Ricapitolando, ecco quando andranno in onda le prossime puntate dell’Isola dei Famosi:

Seconda puntata: lunedì 29 gennaio

Terza puntata: lunedì 5 febbraio

Quarta puntata: martedì 13 febbraio