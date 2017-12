Isola dei Famosi 2018: cast, concorrenti, anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere

L'Isola dei famosi scalda i motori. Il reality show di Canale 5 torna a partire da lunedì 22 gennaio 2018 con una nuova edizione. Confermata al timone del programma Alessia Marcuzzi, che quest'anno sarà affiancata dal nuovo inviato Stefano De Martino. Work in progress, invece, il reclutamento dei naufraghi, ovvero di quei personaggi dello spettacolo che, per un paio di mesi, si metteranno alla prova cercando di sopravvivere su un'isola deserta senza alcuna comodità.

Isola dei famosi 2018, cast

Conduttrice. A presentare il programma sarà per il terzo anno di fila Alessia Marcuzzi.

Opinionisti. Secondo quanto anticipa il settimanale Chi, nel ruolo di 'opinionista' si alterneranno a rotazione diversi personaggi tv. Nella prima puntata potrebbero esserci Mara Venier, Vittorio Feltri, Cristiano Malgioglio, Simona Izzo e Alda D’Eusanio.

Inviato. Stefano De Martino vestirà il ruolo di 'delegato' in Honduras della trasmissione. Il ballerino napoletano si è aggiudicato il posto contro Daniele Bossari, tra i favoriti fino all'ultima ora. Una curiosità: a convicere Stefano a partecipare sarebbe stata anche l'ex moglie Belen Rodriguez, che proprio all'Isola deve la sua fama.

Isola dei famosi 2018, concorrenti: tutte le ipotesi

Sebbene la produzione non abbia ancora comunicato alcun nome ufficiale, i giornali di gossip si scatenano già con retroscena e indiscrezioni sui papabili naufraghi.

Secondo il settimanale Novella2000, sono pronti a sbarcare in Honduras la produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori Rita Rusic ("Alessia Marcuzzi starebbe facendo carte false per averla", spiega la rivista), i cantanti Iva Zanicchi, Orietta Berti e Viola Valentino e Alessio Bernabei (ex di Amici) e il blogger da 6 milioni di follower Mariano Di Vaio.

I nomi di Rita ed Iva sono stati rilanciati anche dal settimanale Chi, che aggiunge anche Cecilia Capriotti, Bianca Atzei, Nadia Rinaldi, Giulia Salemi, l'ex Pupa Francesca Cipriani, Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini, Sabrina Ghio, Rosa Perrotta, l'idolo del web Chiara Nasti, Gigi Mastrangelo, il conduttore - attore Corrado Tedeschi, l'ex Forum Fabrizio Bracconeri, Francesco Monte, il modello Marco Ferri, Stefano Bettarini (il cui contratto è ancora da definire), il sensitivo Craig Warwick, la ballerina di Colorado Paola Di Benedetto. La giornalista Francesca Barra, in un primo momento inclusa nella rosa, ha smentito ufficialmente tramite i suoi canali social.

Anche Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv, stila il 'suo' cast ufficiale. Eccolo: Cecilia Capriotti, Chiara Nasti, Ludovica Di Benedetto, Alessia Mancini, Eva Henger, Bianca Atzei, Elettra Lamborghini o Francesca Cipriani, Francesco Monte, Fabrizio Bracconeri, Craig Warwick, Kaspar Capparoni, Marco Ferri, Gigi Mastrangelo, Nino Formicola, Nadia Rinaldi.

Il sito 361 Magazine, invece, punta su Francesco Monte: dopo la popolarità acquisita nelle ultime settimane (è stato lasciato in diretta al Gf Vip dalla fidanzata Cecilia Rodriguez, concorrente del reality di Canale 5) l'ex tronista di Uomini e donne avrebbe già chiuso il contratto. Ma non è finita qui: stando a quanto riporta il settimanale Spy, sull'Isola arriveranno anche Stefano Bettarini insieme al figlio Niccolò,

Isola dei famosi 2018, arriva #SarannoIsolani

I motori del reality quest’anno si accendono in anticipo. L’8 gennaio 2018, in esclusiva su Mediaset on Demand e sul sito ufficiale www.isola.mediaset.it, parte un esperimento totalmente inedito: Isola dei Famosi - #SarannoIsolani, 8 puntate con protagonisti 10 concorrenti non famosi. Tra questi, il pubblico, attraverso il voto online, ne sceglierà 3 che partiranno per l’Honduras. Nel corso della prima diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi decreterà il vincitore che, scelto tramite televoto, approderà a Cayo Cochinos, entrando ufficialmente a far parte del cast dell’#Isola. [QUI SCHEDE, FOTO E BIO DEI 10 ASPIRANTI NAUFRAGHI]

Isola dei famosi 2018, format

Versione italiana del reality show Celebrity Survivors, nell'Isola dei famosi un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo devono riuscire a sopravvivere in un'isola deserta senza alcuna comodità. I cosiddetti "naufraghi" posseggono un kit di sopravvivenza di base che, grazie ad alcune prove collettive, possono arricchire di nuovi oggetti. Una volta a settimana si svolge la prova leader (o prova immunità) per determinare il leader della settimana, concorrente che diventa immune dall'eliminazione nella successiva puntata. Ogni settimana, inoltre, sempre in diretta, hanno luogo le nomination attraverso le quali i protagonisti, dopo una sfida al televoto, vengono progressivamente eliminati. L'ultimo rimasto, primo classificato, vincerà un premio in denaro. Negli ultimi anni metà della vincita viene devoluta in beneficenza.