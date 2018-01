Isola dei famosi, Cecilia Capriotti concorrente: scheda e foto

Cecilia Capriotti è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Cecilia Capriotti, carriera e vita privata

CARRIERA. Nata ad Ascolti Piceno nel 1976, Cecilia Capriotti è una modella e showgirl. Dopo la partecipazione a "Miss Italia" nel 2000, dove si classifica solamente quarta ma viene notata da Lele Mora, si ritaglia uno spazio nel mondo dello spettacolo: valletta di "Dribbling" ed inviata de "La Vita in Diretta", è poi attrice per il film "No Problem" di Vincenzo Salemme, la sit com "Piloti" e la serie "I segreti di Borgo Larici".

VITA PRIVATA. Dal 2014 è legata sentimentalmente all'imprenditore Gianluca Mobilia da cui lo scorso anno ha avuto una bambina, Maria Isabelle.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW / TALENT SHOW. "Ballando con le stelle" (Rai 1, 2010); "Jump" (Canale 5, 2013)

CURIOSITA'. Cecilia avrebbe dovuto partecipare all'Isola dei Famosi nell'edizione dello scorso anno, un impegno che ha successivamente disdetto una volta scoperta la gravidanza.