Bufera sull'Isola dei Famosi, il reality rischia la chiusura anticipata?

Brutte notizie per Alessia Marcuzzi & Co. Nelle ultime ore sul web serpeggia un'indiscrezione scottante sul futuro dell'Isola dei Famosi. Un'edizione difficile e non certo tra le più premiate in termini di ascolti, ma nessuno si aspettava un'ipotesi così pesante sul suo destino.

Secondo quanto riportato dal sito Anticipazioni.tv, sembra infatti che Magnolia e Mediaset stiano decidendo proprio in queste ore se chiudere il reality in anticipo e non aspettare il 10 aprile, data prevista per l'ultima puntata. Complice il "canne gate" e l'inchiesta di Striscia, che continua a far emergere dettagli sempre più spinosi sulla questione, ma anche gli ascolti al di sotto delle aspettative, il provvedimento pare sia quasi una scelta obbligata.

Al pubblico non resta che aspettare, mentre alla produzione sperare che non scoppino altre bombe.