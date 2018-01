Isola dei famosi, Alessia Mancini concorrente: scheda e foto

Alessia Mancini è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Alessia Mancini, scheda: carriera e vita privata

CARRIERA. Milanese, classe 1978, Alessia Mancini è una showgirl italiana. Dopo aver debuttato nel mondo della tv nel 1994 nel programma di Italia 1 Non è la Rai, viene "arruolata" come velina di Striscia la notizia nella edizione 1997-98, per poi raggungere il successo nel 1999, quando affianca Gerry Scotti alla conduzione di Passaparola nel ruolo di "Letterina".

VITA PRIVATA. Dall'ottobre 2003 è sposata con Flavio Montrucchio, vincitore del Grande Fratello 2, con il quale ha due figli: Mya, nata nel 2008 e Orlando, venuto al mondo nel 2012.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW/TALENT SHOW. La Talpa (2005, Italia 1)

