Isola dei famosi 2018, Eva Henger concorrente: scheda e foto

Eva Henger è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Eva Henger, scheda: carriera e vita privata

CARRIERA. Ungherese, classe 1972, Eva Henger è un'ex attrice pornografica italiana. Viene eletta Miss Teen Ungheria a soli 17 anni, nel 1989. Si trasferisce poi in Italia, dove conosce il futuro marito Riccardo Schicchi ed inizia a lavorare nei locali romani dell'agenzia di lui "Diva Futura" e in altri locali di lap dance. Nel 1997, sempre sotto la regia di Schicchi, il debutto nel mondo dell'hard, che abbandona ufficialmente nel 2001, dopo aver girato una ventina di film. Diventa quindi una starlette della tv, dove approda con la conduzione di "Paperissima", nel 2005.

VITA PRIVATA. Nel 1994 sposa Riccardo Schicchi, autore, regista e produttore attivo nel mondo dell'hard scomaprso nel 2012, e da lui ha due figli, Mercedesz (1991) e Riccardino (1995). Nel 2012 si risposa con il produttore Massimiliano Caroletti.

PARTECIPAZIONI AD ALTRI REALITY SHOW/TALENT SHOW. "La fattoria" (Canale 5, 2005)