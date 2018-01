Isola dei famosi, Francesca Cipriani concorrente: scheda e foto

Francesca Cipriani è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Francesca Cipriani, carriera e vita privata

CARRIERA. Pescarese, classe 1984, è una showgirl italiana divenuta famosa a seguito della partecipazione alla sesta edizione Grande Fratello, nel 2006. Dopo la quael è diventata opinionista e prezzemolina nelle trasmissioni Mediaset: si è classificata al primo posto a La Pupa e il Secchione, ed ricoperto ruoli di inviata e ospite per Domenica 5 e Pomeriggio 5, condotti da Barabra d'Urso. Ha realizzato tre calendari sexy.

VITA PRIVATA. Nell'ottobre del 2016, dopo 3 mesi d'amore, è finita l'ultima storia d'amore ufficializzata, quella con l'imprenditore Giovanni Cottone, storico ex di Valeria Marini.

ALTRE PARTECIPAZIONI A REALITY SHOW / TALENT SHOW. Grande Fratello (Canale 5, 2006); La Pupa e il Secchione - Il ritorno (Italia 1, 2010: vincitrice)