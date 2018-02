Isola, il reality perde un altro naufrago: "Si è rotto una gamba"

All'Isola dei Famosi, quest'anno, nulla è come sembra. Lo aveva annunciato Alessia Marcuzzi e lo stanno confermando i colpi di scena che si susseguono in Honduras. L'ultimo? L'addio di un altro concorrente.

A diffondere l'indiscrezione è il settimanale "Spy". Dopo il ritiro di Chiara Nasti e Francesco Monte, "questa volta è il turno di un naufrago/a che non è stato aiutato dalla fortuna durante il suo viaggio", spiega la rivista diretta da Massimo Borgnis.

Nessun dettaglio aggiunto sull'identità del diretto interessato. Lo scopriremo questa sera. Il sito "361magazine" spiega che si tratterebbe di Craig Warwick. Ma l'indizio suggerisce Paola Di Benedetto, che proprio durante il viaggio di andata sull'Isola aveva smarrito il passaporto...