Isola dei famosi, concorrente Jonathan Kashanian: scheda e foto

Jonathan Kashanian è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Jonathan Kashanian, carriera e vita privata

CARRIERA. Nato in Israele ma residente da tempo in Italia, classe 1981, Jonathan Kashanian è un personaggio televisivo italiano. Il successo arriva nel 2004, quando vince il "Grande Fratello". Poi si ritaglia spazio nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione per la moda e alla brillantenza che lo contraddistingue. Dal 2006 e per 10 anni è uno dei protagonisti di "Verissimo", prima nelle vesti di ospite fisso, come poi inviato, opinionista, esperto di moda, stilista e makeover designer.

VITA PRIVATA. Da sempre vive nella massimo discrezione la sua vita sentimentale, di cui non si hanno notizie certe...

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW / TALENT SHOW. Grande Fratello 5 (Canale 5, 2004, vincitore)