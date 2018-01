Isola dei famosi, Bianca Atzei concorrente: scheda e foto

Bianca Atzei è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Bianca Atzei, scheda: carriera e vita privata

CARRIERA. Milanese, classe 1987, è una cantante italiana. Bianca raggiunge il successo sette anni fa con l'iscrizione a "Sanremo Giovani". Nel 2015 esce il suo primo album Bianco e Nero. Poi, nel 2017, arriva la partecipazione al Festival di Sanremo con "Ora Esisti solo tu".

VITA PRIVATA. E' stata legata per due anni al campione di motociclismo Max Biaggi, con cui ha rotto ufficialmente lo scorso novembre: "Mi ha lasciata all'improvviso e senza dirmi un perché - ha spiegato tempo fa - Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché lo amo ancora".

DICHIARAZIONI SULL'ISOLA: "Parteciperò all’Isola dei famosi con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio. Ho voglia di farlo e ho voglia di mettermi a nudo con la mia persona, senza trucco, senza guardare la telecamera, ho voglia di far conoscere delle cose di me che conoscono in pochi. Il mio lato umano. Nel bene e nel male. Ho voglia di riprendere la mia vita in mano e cominciare a pensare a me stessa, cosa che non ho mai fatto".

PARTECIPAZIONI AD ALTRI REALITY SHOW/TALENT SHOW. Nessuna.