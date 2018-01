Isola dei famosi, Chiara Nasti concorrente: scheda e foto

Chiara Nasti è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Chiara Nasti, carriera e vita privata

CARRIERA. Napoletana, classe 1998, Chiara Nasti è una delle più note fashion influencer italiane. Il successo arriva già da adolescente, quando, all'età di 15 anni, apre il suo primo blog di moda, nel quale dà consigli su bellezza e abbigliamento. Oggi conta un milione e 400 mila follower su Instagram.

VITA PRIVATA. E' fidanzata con il 21enne Ugo Abbamonte.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW / TALENT SHOW. Dance Dance Dance (Fox Life, 2017)