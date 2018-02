Isola, puntata bomba: tre concorrenti eliminati verso il ritorno in Honduras

Ormai è ufficiale. L’Isola dei Famosi ha deciso di “reintegrare” nel gioco uno o più naufraghi eliminati in queste settimane. L’indiscrezione, anticipata alcuni giorni fa dal direttore del settimanale “Nuovo” Riccardo Signoretti, viene confermata da Barbara d’Urso nel suo “Pomeriggio 5”.

I concorrenti coinvolti nel televoto sono certamente Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, presenti in trasmissione insieme a Barbara, e probabilmente anche Filippo Nardi, che - secondo quanto riporta DavideMaggio.it - non sarebbe mai partito per tornare in Italia.

Interpellate dalla d’Urso sui buoni propositi in vista di un possibile ritorno, le due hanno affermato di voler portare in Honduras “solidarietà femminile”. Nadia ha aggiunto di "voler dimostrare a tutti che ho molto da dare ancora a 50 anni”. L’attrice romana, del resto, già alcune ore fa aveva raccontato a Today che la sua esperienza sull’isola non l'aveva resa abbastanza soddisfatta.

Ma le sorprese non sono finite qui. Secondo le anticipazioni ufficiali della produzione, infatti, stasera ci saranno anche due nuovi ingressi. Ne vedremo delle belle. L'appuntamento è alle 21.15 su Canale 5.