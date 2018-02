“I naufraghi eliminati verso il ritorno sull’Isola”: la clamorosa indiscrezione

“Qualcosa mi dice che Filippo Nardi, eliminato al televoto, potrebbe restare in gioco... Clamoroso ritorno sull’Isola dei famosi per Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti? Vedremo...” Questa l’indiscrezione su Facebook di Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale ‘Nuovo’ lancia la possibilità di un clamoroso colpo di scena nel reality di Canale 5.

L’ipotesi non è ancora stata confermata dalla produzione ma non sembra poi così lontana. Il “reintegro”, infatti, potrebbe seguire all’inaspettato abbandono del gioco da parte di più concorrenti: il ritiro di Monte (a seguito del 'Canna-gate') e di Chiara Nasti, l’addio di Craig Warwick per motivi di salute.