Isola dei famosi, annunciate le prime 3 naufraghe

Svelati i primi tre nomi ufficiali che andranno a comporre il cast dell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi, in onda da lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Mancini sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos pronte ad affrontare ogni prova e a superare ogni ostacolo. Ad annunciarlo, i profili social ufficiali del programma.

Così la cantante Bianca Atzei ha dato notizia della sua partenza sui social: "Parteciperò all’Isola dei famosi con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio. Ho voglia di farlo e ho voglia di mettermi a nudo con la mia persona, senza trucco, senza guardare la telecamera, ho voglia di far conoscere delle cose di me che conoscono in pochi. Il mio lato umano. Nel bene e nel male. Ho voglia di riprendere la mia vita in mano e cominciare a pensare a me stessa, cosa che non ho mai fatto".



Sempre via Instagram è arrivata la comunicazione dell'attrice Nadia Rinaldi: "Sono ufficialmente una concorrente dell'isola dei famosi 2018... Mi sto esercitando al digiuno. Già c'ho fameeeeee".



La storica ex letterina di Passaparola, Alessia Mancini, invece, ha postato sul social network una foto che la ritrae in montagna con il figlio, mentre indica un punto distante e il messaggio: "Guarda tesoro... oltre quella montagna c’è un’isola bellissima, che la mamma raggiungerà tra pochi giorni".