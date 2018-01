Isola dei famosi, Nadia Rinaldi concorrente: scheda e foto

Nadia Rinaldi è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Nadia Rinaldi, scheda: carriera e vita privata

CARRIERA. Romana, classe 1967, Nadia Rinaldi è un'attrice nota per aver preso parte ad alcune tra le più famose commedie italiane degli anni '90 e 2000. Il successo cinematografico arriva con il film Faccione (1991, regia di Christian De Sica), poi Vacanze di Natale '91 (1991, regia di Enrico Oldoini), S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa (1994, regia di Carlo Vanzina) e molti altri. In tv recita nella serie Il medico in famiglia, in cui veste i panni di Tiziana Aristarco, vicina di casa della famiglia di nonno Libero. Negli ultimi anni si dedica principalmente al teatro.

VITA PRIVATA. Nell'ottobre del 2003 sposa in prime nozze Ernesto Ascione. Il matrimonio tra i due non dura molto e nel 2010 contrae un secondo matrimonio con il pittore Francesco Toraldo: i due romperanno poi nel 2012. Ha due figli, Riccardo e Francesca, con cui vive a Roma.

DICHIARAZIONI SULL'ISOLA: "Sono ufficialmente una concorrente dell'isola dei famosi 2018... Mi sto esercitando al digiuno. Già c'ho fameeeeee".

PARTECIPAZIONI AD ALTRI REALITY SHOW/TALENT SHOW. La Talpa (2004, Italia 1, ); Jump! Stasera mi tuffo (2013, Canale 5)

LEGGI ANCHE - Isola dei famosi 2018: cast, concorrenti, anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere