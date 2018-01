Isola dei famosi, Rosa Perrotta concorrente: scheda e foto

Rosa Perotta è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Rosa Perrotta, carriera e vita privata

CARRIERA. Salernitana, 29 anni, Rosa Perotta è una modella divenuta famosa a seguito della partecipazione a Uomini e donne, dove ha vestito il ruolo di tronista nel corso della stagione televisiva 2016-17. E' laureata in Management Strategico con 110 e lode.

VITA PRIVATA. Da circa sei mesi è legata a Pietro Tartaglione, praticante avvocato 27enne conosciuto proprio nel programma di Canale 5.

PARTECIPAZIONI AD ALTRI REALITY SHOW/TALENT SHOW. Nessuna.