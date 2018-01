Isola dei famosi, Craig Warwick concorrente: scheda e foto

Craig Warwick è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Craig Marwick, scheda: carriera e curiosità

CARRIERA. Di origine inglese ma italiano d'adozione, Craig Warwick è un sensitivo famoso per aver aiutato personaggi del calibro di Lady Diana e Kate Winslet e consulente di FBI per i casi relativi alle persone scomparse. Sostiene di poter entrare in contatto con gli angeli sin dai sei anni di età. E' stato spesso ospite di contenitori televisivo come Domenica Live e Pomeriggio 5.

DICHIARAZIONI SULL'ISOLA: "Se sull’Isola ci saranno più angeli o più diavoli? Posso dire che saranno metà e metà. Ho sentito provenire da Bianca Atzei una buona connessione con gli angeli, mentre Eva Henger ha un angelo donna molto particolare al suo fianco ma devo ancora capirlo. Sui diavoli niente nomi, però posso dirvi che c’è un maschio alto e forzuto (Amaurys Pérez, ndr) che ha bisogno di aiuto perché ha il caos dentro. Io lo aiuterò. Ma comunque vado per vincere"

PARTECIPAZIONI AD ALTRI REALITY SHOW/TALENT SHOW. Nessuna.