Daniele Bossari all’Isola dei famosi? “Ecco cosa farà il vincitore del Gf Vip”

L’Isola dei Famosi 2018 sta per iniziare e si fanno sempre più numerose le indiscrezioni sul cast e sui partecipanti che prenderanno parte alla nuova edizione del reality di Canale 5.

L’ultima in ordine di tempo è quella diffusa da Novella 2000, secondo cui Daniele Bossari potrebbe essere arruolato come opinionista del programma condotto da Alessia Marcuzzi.

“Scoop riguardo a L’Isola dei Famosi. Fonti attendibili danno come opinionista in studio Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Grazie alla sua vittoria, grazie anche alla commovente richiesta di matrimonio alla compagna Filippa Lagerback, le quotazioni del conduttore sono in netto rialzo e ad oggi, al posto di Alfonso Signorini, dovremmo vedere in studio proprio Bossari” si legge sul sito che indica il conduttore nel ruolo di opinionista accanto all’immancabile Mara Venier.

Se la notizia dovesse essere confermata, la scelta sarebbe davvero un gran colpo per il programma che conterebbe su un personaggio particolarmente in voga al momento e perciò garante di un grande bacino d’ascolti.

Isola dei famosi 2018, “Nel cast potrebbero esserci ancora delle sorprese”

Il cast è ancora in via di definizione e, come scrive Ivan Rota su Novella, manca un grande nome dopo la defezione del Principe Vittorio Emanuele di Savoia e di Iva Zanicchi.

“Tra i naufraghi ci sarebbero l’influencer Marco Ferri, Nadia Rinaldi,Cecilia Capriotti, Bianca Atzei (reduce dalla fine inaspettata della sua storia d’amore con Max Biaggi) ,Francesco Monte, la blogger Chiara Nasti, l’ereditiera Elettra Lamborghini, Alessia Mancini, Eva Henger”.

Il personaggio definito “pezzo da novanta” potrebbe essere Brigitte Nielsen o Nastassia Kinski.

Già scelti i concorrenti per il prequel dell’Isola dei famosi ovvero #sarannoisolani: tra questi il modello tatuatissimo Federico Dolce, nessuna parentela con Domenico Dolce del duo di stilisti Dolce e Gabbana, l’ex Mister Universo Valerio Schiavone e Deianira Marzano, blogger denominata sui social “la terribile”.

Confermato come inviato Stefano Di Martino, ex marito di Belen Rodriguez, che in tv funziona alla grande: basti ricordare la sua partecipazione a “Selfie”.

Isola 2018, al via #SarannoIsolani: i concorrenti

