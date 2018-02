Isola, spunta il Confessionale della "discordia": le prime accuse di Eva a Monte

L’Isola dei Famosi manda in onda per la prima volta il Confessionale delle accuse mosse da Eva Henger a Francesco Monte sul presunto uso di marijuana da parte dell’ex tronista. Lo fa nel corso dell’ultima puntata, in onda martedì 27 febbraio in prima serata su Canale 5. Il Confessionale è utile a chiarire che la produzione fosse a conoscenza delle accuse di Eva nei confronti di Monte.

La clip risale allo scorso 23 gennaio. Queste le parole di Eva, pronunciate solo ed esclusivamente dopo la nomination di Monte nei confronti della collega e non in precedenza, quando invece i due pare avessero un ottimo rapporto.