Canna-gate, l’appello di Eva Henger a Maurizio Costanzo

Prosegue la querelle Striscia la notizia – Isola dei Famosi. Ieri sera il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda una nuova intervista ad Eva Henger sul cosiddetto ‘Canna-gate’ in cui l’ex naufraga ha lamentato il fatto di non essere più invitata nelle trasmissioni televisive a seguito delle ostiche vicissitudini.

«La vicenda era chiara fin dall’inizio, anche grazie a voi», ha detto Eva all’inviato Valerio Staffelli. Quando poi quest’ultimo le ha chiesto perché, ultimamente, si è vista meno nei programmi tv a raccontare la sua versione dei fatti, lei ha risposto: «Non mi invitano, forse è un argomento da non trattare». Infine, l'ex pornodiva ha concluso spiegando che farà di tutto per avere un faccia a faccia con Francesco Monte (l’ex tronista che ha accusato di uso di droghe leggere in Honduras, ndr), che fino a questo momento ha deciso di sottrarsi per ragioni di tutela legale. L’intenzione della Henger è che questo avvenga nella puntata di debutto del "Maurizio Costanzo Show", dove il bel tarantino sarà ospite: «Abbiamo scritto a Costanzo per essere invitati la stessa sera in cui ci sarà Francesco Monte come ospite, così potremo chiarirci».