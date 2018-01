Isola dei Famosi, Elena Morali concorrente: scheda e foto

Elena Morali è tra i concorrenti dell'"Isola dei Famosi 2018", il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018. La modella è tra le 2 new entry arrivate in Honduras a gioco già iniziato, lunedì 29 gennaio.

Chi è Elena Morali, carriera e vita privata

CARRIERA. Bergamasca, classe 1990, Elena Morali è una 'prezzemolina' dei salotti rosa della tv. Una biondina tutto pepe che raggiunge il successo all'età di 20 anni, con la partecipazione al sexy reality show "La Pupa e il Secchione" e da allora si ritaglia uno spazio nel mondo del gossip. E' molto seguita sui social: con 450mila fan su Instagram, seduce i fan con la sua bellezza e scatti provocanti.

VITA PRIVATA. E' legata a Gianluca Fubelli, comico di "Colorado" meglio noto come 'Scintilla', con cui convolerà a nozze in aprile. Diversi i flirt che in questi anni le sono stati attribuiti: con Renzo Bossi, figlio di Umberto fondatore del partito Lega Nord, con il pilota Jorge Lorenzo e con il rapper Gué Pequeno.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW / TALENT SHOW. "La pupa e il secchione" (Canale 5, 2006, seconda classificata)

CURIOSITA'. Sull'Isola ritroverà Francesca Cipriani, anch'essa ex pupa nonché vincitrice dell'edizione de "La pupa e il secchione" in cui ha partecipato la Morali.