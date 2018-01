Isola, Eva Henger è la prima eliminata

L'Isola dei Famosi, per Eva Henger, finisce sul nascere. L'ex pornodiva è la prima eliminata di quest'edizione del reality show. Salvo invece il semi-sconosciuto Marco Ferri, che la batte al televoto.

Nel corso della sua breve esperienza sull'Isola, Eva si è messa in gioco senza filtri. Ha legato particolarmente con Chiara Nasti, la giovane fashion blogger napoletana, che nei giorni scorsi ha lasciato il gioco a causa della nostalgia di casa. E si è scontrata, invece, con l'ex tronista Francesco Monte, lasciandosi andare a critiche piuttosto pesanti nei suoi confronti; la Henger, infatti, si è sempre mostrata insofferente rispetto all'atteggiameto di Francesco, tanto da accusarlo, durante l'ultima diretta, di aver introdotto droga in trasmissione.

Al momento di abbandonare il gioco, Eva è giù di morale, ma pare si aspettasse già da un po' di essere eliminata.

"Eva ha commesso degli errori - dice dallo studio Mara Venier - Perché ha accusato Francesco tirando fuori cose che poteva dire in precedenza. Per me non ha mai creduto all'Isola, non ho mai visto in lei voglia di rimanere. Non era convinta". Bossari: "AEva aveva un vantaggio, la popolarità. Purtroppo non l'ha sfruttata". La figlia di Eva, Mercedesz, è arrabbiata, perché convinta che sua mamma non abbia avuto il tempo necessario per farsi conoscere.