Isola dei Famosi, confermato Francesco Monte: "Sono caricato a molla"

Conto alla rovescia per la partenza della nuova edizione de L’isola dei Famosi, in onda da lunedì 22 gennaio, su Canale 5. Tra i naufraghi anche Francesco Monte, reduce dalla recente rottura con Cecilia Rodriguez, che ufficializza a Verissimo la sua partecipazione: "Sono caricato a molla. Non vedo l’ora di spiccare il volo per l’Isola. Parto con la voglia di una mia rinascita".

"L'Isola sarà un percorso, non vado lì per cercare l'amore"

Lasciato dalla dalla bella argentina corso dell’ultima edizione di Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne confida: “E’ stata una bastonata, provo a seppellire un sentimento che ovviamente c’è”. E aggiunge “Prendo la partecipazione all’isola come un percorso, per riflettere su quello che è successo. Non vado là per cercare l’amore”.

Isola dei famosi 2018, i concorrenti ufficiali

Ad oggi, i concorrenti ufficiali del reality show sono i seguenti: le showgirl Alessia Mancini e Francesca Cipriani, l'attrice Nadia Rinaldi, il campione di pallavolo Amaurys Pérez, la fashion influencer Chiara Nasti, l'illusionista Giucas Casella, l'ex tronista Rosa Perotta e la cantante Bianca Atzei.