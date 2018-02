"Francesco Monte ha abbandonato l'Isola, è già in volo per l'Italia"

L'avventura di Francesco Monte all'Isola dei Famosi si sarebbe conclusa. Dopo la bufera nata intorno all'ormai arci-noto "canna-gate" scoppiato nel corso dell'ultima puntata, l'ex tronista ed attore avrebbe abbandonato l'Honduras nella giornata di ieri e sarebbe già in volo verso l'Italia. L'indiscrezione è del sito DavideMaggio.it.

"Monte non sarà presente in studio nell’appuntamento in onda tra poche ore - spiega il blog specializzato in tematiche televisive - Nel corso del quale verrà mostrato esclusivamente il confessionale con il quale il naufrago (pare abbastanza nervoso) si congeda dalla sua avventura catodica". La scelta della produzione sarebbe legata alla volontà di "evitare uno scontro diretto in puntata con Eva Henger", che stasera dovrebbe presenziare in studio come da prassi per i concorrenti eliminati.

Il motivo dell'esclusione di Monte è ormai noto a tutti. Il tarantino, tra i primi concorrenti annunciati nel reality show, è stato accusato in diretta tv dalla Henger di aver introdotto "droga" in trasmissione. Lui si è difeso minacciando di procedere contro di lei per vie legali. Nei giorni scorsi, Mediaset aveva precisato che avrebbe cominciato alcune verifiche dei video per fare chiarezza sull'accaduto ed eventualmente avrebbe preso provvedimenti.