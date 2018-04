Isola dei Famosi 2018, il trionfo di Nino Formicola (un po' meno del reality)

Nino Formicola vince la tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Una partenza in sordina per il comico milanese che in questi tre mesi è riuscito con il suo aplomb a farsi apprezzare dai compagni e dal pubblico, giorno dopo giorno, riscoprendo un affetto che da diversi anni aveva dimenticato o di cui, forse, non era nemmeno perfettamente a conoscenza.

La decisione di rimettersi in gioco a 64 anni con il reality per dimostrare che Gaspare - questo il nome d'arte su cui ha costruito tutta la sua carriera accanto ad Andrea Brambilla, alias Zuzzurro, scomparso nel 2013 - non può e non deve restare confinato in quegli ormai andati anni '80. E ha fatto bene, perché ci è riuscito senza darlo mai per scontato, ed è proprio questo ad aver conquistato gli italiani che lo hanno votato. Il trionfo di un artista, ma anche di un uomo che con umiltà ha trovato il coraggio di reinventarsi.

Al secondo posto un'altra artista, Bianca Atzei, anche lei con una storia personale molto forte nonostante la giovane età (31), così come Amaurys Perez, super favorito di questa edizione, che invece si è piazzato al terzo posto.

Un podio che convince per le cose che ha da dire, al contrario di un'Isola che sembra aver quasi perso le parole, sempre più stanca e appesantita dagli anni. A nulla è servita la "freschezza" di Stefano De Martino - nonostante abbia avuto bisogno di qualche puntata di rodaggio - né la "nuova carta" Bossari: il reality è apparso fiacco e spesso monocorde. Non sono servite neanche le polemiche e le bagarre, viste e riviste anche quelle. A portare una ventata d'aria fresca la goliardia di Mara Venier, mai come quest'anno così provvidenziale.