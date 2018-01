Isola dei famosi, Marco Ferri concorrente: scheda e foto

Marco Ferri è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Chi è Marco Ferri, scheda: carriera e vita privata

CARRIERA. Figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri, trent'anni, Marco Ferri ha militato nelle giovanili del Milan e dell’Inter e ha chiuso la carriera come calciatore a 19 anni nel Pergocrema, in serie C2. Poi l'approdo in tv, con una breve esperienza a "Uomini e donne".



VITA PRIVATA. Ha la fama del latin lover. Quante donne ha avuto? «Dalla ragazzina a quella di 40 anni divorziata. Le ventenni di oggi, in genere, sono frivole, con la quarantenne c’era un rapporto alla pari». Tra le sue conquiste, Lisandra Silva, uno dei volti di Ciao Darwin, e Natalia Bush.

PARTECIPAZIONI AD ALTRI REALITY SHOW/TALENT SHOW. Nessuna.