Tutto pronto per l'Isola dei famosi 2018? Alessia Marcuzzi: "Ecco i miei motivatori"

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano poche ore alla partenza della quarta edizione de "L'isola dei famosi 2018". Al timone del reality show ancora una volta la spumeggiante Alessia Marcuzzi che per quest'anno ha voluto al suo fianco due "motivatori" d'eccezione: la signora della tv italiana Mara Venier e Daniele Bossari vincitore dell'ultima edizione del Gf Vip.

"Ecco i miei due motivatori"

Alessia Marcuzzi ha presentato anche sul social Instagram i suoi "compagni di viaggio". La show girl amatissima dagli italiani ha postato uno scatto catturato durante la conferenza stampa di presentazione dell'Isola dei famosi. In foto, insieme alla Marcuzzi con un look decisamente particolare, ci sono appunto Mara Venier e Daniele Bossari. Ad accompagnare l'immagine questa didascalia: "Ecco i miei motivatori, ecco i miei pilastri, i miei vulcani: bentornata Mara Venier e benvenuto Daniele Bossari. Sono tanto felice di partire per la nostra isola con voi".

I concorrenti della nuova edizione dell'isola dei famosi 2018

I temerari naufraghi sono: la showgirl Francesca Cipriani, l'ex velina Alessia Mancini, l'ex gieffino Jonathan Kashanian, la blogger Chiara Nasti, il mentalist Giucas Casella, l'ex giocatore di pallanuoto e allenatore Amaurys Perez, la modella già a Colorado, Paola Di Benedetto, l'ex gieffino e produttore discografico Filippo Nardi, la cantante Bianca Atzei il modello ed ex corteggiatore di Uomini e donne Marco Ferri, figlio dell'ex calciatore Riccardo, l'attrice Nadia Rinaldi, l'ex pornostar Eva Henger, l'ex tronista Francesco Monte, la showgirl Cecilia Capriotti, il comico Gaspare (nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), l'ex tronista Rosa Perrotta e il sensitivo Craig Warwick.