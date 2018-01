Isola dei famosi: tra i naufraghi Francesca Cipriani, Amaurys Pérez e Rosa Perrotta

E' iniziato il countdown per la tredicesima edizione de "L'Isola dei Famosi", in onda su Canale 5 da lunedì 22 gennaio. Tgcom24 svela in anteprima altri 3 nomi del cast, che vanno ad aggiungersi a Bianca Atzei, Nadia Rinaldi e Alessia Mancini.

Pronti a sbarcare in Honduras anche la showgirl Francesca Cipriani, il campione di pallanuoto Amaurys Pérez e l'ex tronista Rosa Perrotta, alla sua prima esperienza in un reality. Gli altri due futuri naufraghi, invece, sono ben rodati: settimane di reclusione nella Casa del Grande Fratello, nel 2006, per la Cipriani, mentre Pérez si è già messo a dura prova nel 2014 a Pechino Express, insieme a sua moglie.

Sulla poltrona dell'opinionista ritroviamo Mara Venier, affezionatissima all'Isola, e pare anche Daniele Bossari, reduce dalla vittoria del Gf Vip. Una coppia esplosiva pronta a spalleggiare in studio Alessia Marcuzzi, alla sua quarta edizione consecutiva.