Isola dei famosi, Nino Formicola concorrente: scheda e foto

Nino Formicola alias "Gaspare" è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Nino Formicola, carriera

CARRIERA. E' noto come il "Gaspare" del duo comico "Zuzzurro e Gaspare". La coppia appare in tv per la prima volta in tv nel 1978 nella trasmissione Rai "Non Stop", ma l'apice del successo arriva con il varietà "Drive In". Poi "Emilio", "Il TG delle vacanze", "Sotto a chi tocca" ed altri programmi. Nel 2002 una battuta d'arresto: "Zuzzurro" ha un grave incidente e l'attività della coppia si interrompe, per poi ripartire successivamente con nuovi spettacoli teatrali e qualche saltuaria apparizione televisiva.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW/TALENT SHOW. Nessuna.