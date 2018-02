Isola, il clamoroso fuorionda: “Le nomination sono pilotate”

Non si arresta la guerra tra "Striscia la notizia" e l’ "Isola dei famosi". Nella puntata di questa sera del tg satirito di Antonio Ricci sono andate in onda alcune clamorose rivelazioni di Chiara Nasti e Nadia Rinaldi sul meccanismo delle nomination all’Isola dei Famosi.

Le due ex concorrenti hanno dichiarato che l’autore capo progetto del reality Andrea Marchi chiedesse a tutti i naufraghi chi avessero intenzione di nominare il giorno successivo in puntata.

La Nasti, in una testimonianza audio, ha detto: «Da me ha voluto sapere chi nominavo. Gli ho detto: “Voglio nominare Filippo (Nardi)”». E Marchi avrebbe risposto: «Lascialo ancora un po’ Filippo. Lo nominate più in là».

La Rinaldi, nel fuori onda di una conversazione con Valerio Staffelli, ha inoltre spiegato che, secondo quanto riferitole da Eva Henger, Marchi avrebbe impedito anche ad Amaurys Perez di votare Filippo Nardi «perché è uno che ci piace sull’Isola».