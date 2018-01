Isola dei Famosi 2018: notizie, puntate, anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere

Al via lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone del reality show, per il quarto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi. Inviato d’eccezione, Stefano De Martino, con il compito di gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano. Opinionisti, l’esperta dell’Isola Mara Venier, frizzante e spregiudicata, insieme a Daniele Bossari, vincitore dell’ultimo Gf Vip, moderato e attento osservatore dei naufraghi. In studio anche la voce della Gialappa's Band: Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto sono pronti a intervenire, nel corso della diretta del lunedì, commentando in modo tagliente e irriverente, quanto sta succedendo nel corso della serata. La regia è di Roberto Cenci.

Isola dei Famosi 2018 - Puntate

La prima puntata

Un esordio abbastanza sottotono, a parte la parentesi Cipriani con i suoi goffi e concitati tentativi di lanciarsi dall'elicottero, un incidente sexy per Mara Venier, e le nomination palesi in Palapa che hanno creato i primi screzi tra i naufraghi (qui le pagelle della serata). L'Auditel comunque ha premiato il reality, che con oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori e il 25.46% di share ha sbaragliato la concorrenza. I naufraghi si sono divisi in due squadre, "mejores" e "pejores", ognuna su un'isola diversa, e lunedì 29 gennaio ci sarà già la prima eliminazione. In nominati di questa settimana sono Eva Henger e Marco Ferri.

Isola dei Famosi 2018 - Concorrenti

Pronti ad approdare in Honduras attori, showgirl, cantanti, ex concorrenti di reality e ben due "sensitivi". I temerari naufraghi sono: la showgirl Francesca Cipriani, l'ex velina Alessia Mancini, l'ex gieffino Jonathan Kashanian, la blogger Chiara Nasti, il mentalist Giucas Casella, l'ex giocatore di pallanuoto e allenatore Amaurys Perez, la modella già a Colorado, Paola Di Benedetto, l'ex gieffino e produttore discografico Filippo Nardi, la cantante Bianca Atzei il modello ed ex corteggiatore di Uomini e donne Marco Ferri, figlio dell'ex calciatore Riccardo, l'attrice Nadia Rinaldi, l'ex pornostar Eva Henger, l'ex tronista Francesco Monte, la showgirl Cecilia Capriotti, il comico Gaspare (nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), l'ex tronista Rosa Perrotta e il sensitivo Craig Warwick.

Isola dei Famosi 2018 - #SarannoIsolani

I motori del reality quest’anno si sono accesi in anticipo con #Saranno Isolani, un format web di pre-selezione per aspiranti naufraghi 'non famosi'. A partitre dall’8 gennaio 2018, 10 concorrenti si sono scontrati per aggiudicarsi un posto sull'Isola. A vincere Deianira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone, che si sono rivelati i più apprezzati e votati dal pubblico. Ma solo uno di loro è sbarcato sull'Isola: Franco, uscito vincente dal televoto lanciato nel corso della prima puntata.

Isola dei Famosi 2018, la nuova edizione tra fantasmi e "presenze misteriore"

Quest'anno l'Isola si presenterà in nuove vesti. Alleata e nemica, ostile e accogliente, dispensatrice di provviste per chi sa conquistarsele e avara di agi per chi non sa adattarsi. Un’Isola che metterà alla prova i naufraghi non solo come survivor, ma anche con il suo mistero. La sfida per la sopravvivenza, infatti, non riguarderà solo il cibo, ma sarà anche quella contro le insidie segrete dell’Isola.



E come ogni Isola che si rispetti, anche la nostra ha le sue mitologie e leggende. Una di queste, narra che sepolti ai due lati opposti dell’Isola ci siano una fanciulla e il suo cavallo, e che di notte si riuniscano per fare delle lunghe cavalcate… C’è chi giura di averli visti galoppare insieme sulla spiaggia… Quest’anno abbiamo due sensitivi, Giucas Casella e Craig Warwick, forse loro sentiranno questa e le altre "presenze misteriose" che sbarcheranno sull’Isola.



I naufraghi, spogliati di tutto, affronteranno un’avventura che li porterà a contatto con istinti e paure primordiali, con momenti veri ed emozionanti, con la solitudine e con una convivenza messa a dura prova anche da avvenimenti inspiegabili e concorrenti misteriosi…



L’imprevedibilità dell’Isola sarà rappresentata da una scatola misteriosa, che dispenserà di volta in volta vantaggi e svantaggi a ciascun naufrago, influendo sulle dinamiche relazionali e di gruppo, modificando alleanze e rivalità. Un’Isola imprevedibile, sorprendente e della quale è bene non fidarsi mai.

E a insaputa dei naufraghi, occhi misteriosi li stanno spiando già a partire dal loro arrivo in Honduras... quest’anno per loro il gioco è già iniziato.

Isola dei Famosi 2018 - Montepremi

Solo uno dei naufraghi conquisterà la vittoria finale e il montepremi di 100.000 euro, in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). Ma grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori, che attraverso quattro canali, App Mediaset Fan, Facebook Messenger, Web, SMS, decideranno quali naufraghi potranno proseguire il percorso dell’Isola e quali no.

Isola dei Famosi 2018 - Come si vota

L’”Isola dei Famosi” propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Fan, sito web, SMS e, novità di quest'anno, Messenger di Facebook.

APP MEDIASET FAN - L’utente che ha già scaricato sul proprio smartphone o tablet l’applicazione gratuita Mediaset Fan vedrà il pulsante “VOTA”, che diventerà rosso all’apertura del televoto. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

SITO WEB - Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.isola.mediaset.it). All’interno della sezione “VOTA”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

SMS - Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando la conduttrice lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477 000 3. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,16 euro, a seconda del proprio operatore.

MESSENGER di FACEBOOK- All’utente basterà entrare nella chat dell’Isola dei Famosi cercando la pagina ufficiale dell’Isola su Facebook (@isoladeifamosi) e cliccando su INVIA UN MESSAGGIO, oppure cercando @isoladeifamosi direttamente su Messenger di Facebook e iniziando una conversazione. Una volta all'interno della chat, l'utente potrà votare selezionando VOTA dal menù o digitando VOTA.

Isola dei Famosi 2018 - Format

Versione italiana del reality show Celebrity Survivors, nell'Isola dei famosi un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo devono riuscire a sopravvivere in un'isola deserta senza alcuna comodità. I cosiddetti "naufraghi" posseggono un kit di sopravvivenza di base che, grazie ad alcune prove collettive, possono arricchire di nuovi oggetti. Una volta a settimana si svolge la prova leader (o prova immunità) per determinare il leader della settimana, concorrente che diventa immune dall'eliminazione nella successiva puntata. Ogni settimana, inoltre, sempre in diretta, hanno luogo le nomination attraverso le quali i protagonisti, dopo una sfida al televoto, vengono progressivamente eliminati. L'ultimo rimasto, primo classificato, vincerà un premio in denaro. Negli ultimi anni metà della vincita viene devoluta in beneficenza.