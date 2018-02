Isola dei Famosi, terza puntata: tutte le anticipazioni

Terzo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, in onda lunedì 5 febbraio in prima serata su Canale 5. In studio, a commentare la puntata con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band con le loro simpatiche incursioni. Dopo un avvio che ha messo a dura prova tutti e il ritiro della fashion blogger Chiara Nasti, è trascorsa un’altra intensa settimana per i naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos.

Isola, il riassunto della settimana

Maltempo e mosquitos affliggono democraticamente tutti, ma sull’Isola del Peor persino la natura sembra essere meno ospitale. Chi è approdato qui se la passa decisamente peggio e, a differenza della Cipriani, che ha già trascorso la sua prima settimana tra gli svantaggiati, per gli altri è una novità. Anche il coeso gruppetto dei giovani separatisti - formato da Marco Ferri, Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto e Francesco Monte - deve fare i conti con la scarsità di agi e cibo. I quattro sono al centro di quello che sembra sempre qualcosa di più di uno scontro tra fazioni: la loro alleanza sta attirando non poche critiche da parte degli altri naufraghi. Sull’Isola del Mejor l’atmosfera è invece più rilassata, anche se la nuova arrivata, Elena Morali, non sembra rassegnarsi all’assenza di comfort. Per il gruppo più favorito, la settimana è stata segnata anche dalla Prova Ricompensa: divisi in coppie e legati tra di loro, hanno superato la prova lanciata dall’inviato Stefano De Martino, accendendo un braciere, e sono stati premiati con il fuoco. Finalmente sono riusciti a cucinare!

Le tre nominate di questa settimana, Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, sono tre donne diversissime e finite in nomination per ragioni differenti: Francesca e Nadia sono state le più votate dai compagni, mentre Rosa è stata “prescelta” da Alessia Mancini, vincitrice della prova Mejor della settimana. Un televoto accesissimo sta dividendo il pubblico tra l’ex tronista napoletana laureata e determinata, l’istintiva e diretta attrice romana, simbolo del riscatto delle “splendide 50enni”, e la prorompente showgirl abruzzese. Chi dovrà lasciare definitivamente l’Honduras? A deciderlo saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Isola, Simone Barbato scoperto dai naufraghi

Intanto nella giungla Simone Barbato, nascosto con l’obiettivo di sottrarre cibo e oggetti ai naufraghi senza farsi scoprire, dopo alcune missioni concluse con successo, viene scoperto e invitato ad unirsi ai Peggiori, che lo accolgono contenti di avere due braccia in più e di riappropriarsi dei loro pochi possedimenti. L’essere stato scoperto costerà caro al neo-naufrago: non sa infatti che sarà uno dei nominati della settimana.

L'Isola e il "canna-gate": cosa succederà nella terza puntata

Rebus totale sulla decisione di Mediaset a proposito del caso Monte. La serata di oggi chiarirà se l'azienda ha stabilito provvedimenti disciplinari dopo le accuse choc di Eva Henger, che ha riferito che l'ex tronista avrebbe portato "droga" in trasmissione. Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista Alberto Dandolo, ad essere coinvolti nel caso insieme a Francesco Monte anche altri suoi compagni naufraghi, nonché un membro della produzione.