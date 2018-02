Isola dei Famosi, sesta puntata: top e flop

L’Isola sgangherata prova a tenersi a galla. Tra gli sballottamenti del “Canna-gate” e le dolci maree della love story Francesco Monte- Paola di Benedetto. Queste, infatti, le due linee guida di quest’edizione. Che però non convincono rispettivamente né la conduttrice né il pubblico. La prima viene rifuggita dalla Marcuzzi come l’anticristo (“Non è questa la sede per parlarne”) ma poi rappresenta il traino principale per gli ascolti. La seconda perplime profondamente il pubblico - di cui si fa portavoce Vladimir Luxuria: “Credo alla storia di Monte e Paola come credo alle promesse elettorali dei nostri politici in vista delle elezioni” - che stavolta è tutto fuorché assuefatto dal “finto-reality”. E allora abbiamo un problema.

In mezzo – grazie al cielo - cadute di stile squisitamente trash (“Io se prendevo un cachet basso come il tuo me ne stavo a casa”), scherzi da prete, litigi, Francesche Cipriani, e uno Stefano De Martino “inviato” che ha lo stesso pugno di ferro di una guida museale alle prese con una classe di liceali urlanti in gita: nessuno. Adorabile.

Come nessuno è l’eliminato della settimana. Perché all’ "Isola dei fumosi" è andato in fumo anche il regolamento e, secondo le nuove disposizioni degli autori, da oggi gli eliminati dovranno approdare su una seconda isola: l’ “Isola che non c’è”. Qui torneranno a giorni anche le ex concorrenti Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti.