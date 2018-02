Isola, altro che chiusura anticipata: il reality si allunga di una settimana

Ascolti al di sotto delle aspettative e "canna gate", secondo i rumors diffusi a macchia d'olio sul web nelle ultime ore bastavano questi due elementi per portare Magnolia e Mediaset alla drastica decisione di chiudere in anticipo l'Isola dei Famosi.

Niente di più falso. Il reality non solo prosegue senza sosta, ma si allunga di una settimana. Lo ha annunciato il regista Roberto Cenci durante un collegamento telefonico con Rtl, come riporta Il Fatto Quotidiano, garantendo ulteriori sorprese nel programma. Le prime a partire già da questa sera con lo sbarco in Honduras di nuovi naufraghi, visto i diversi abbandoni delle ultime settimane.

Un'edizione noiosetta, almeno finora, nonostante lo "scandalo Monte" che ormai anima gli altri salotti televisivi, lasciando il reality a bocca asciutta. Nessun flirt (anche qui si puntava tutto sull'ex tronista "innamorato" di Paola) o liti davvero degne di nota, a portare un po' di brio giusto Francesca Cipriani, vera regina dell'Isola. Gli autori dovranno inventarsi qualcosa, a maggior ragione adesso che davanti si prospetta un'altra lunga settimana, ma a quanto pare hanno diversi assi nella manica.

Ultima puntata quindi martedì 17 aprile, quando verrà proclamato il vincitore della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, forse un po' affaticata dagli anni.