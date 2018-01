Isola dei Famosi, Simone Barbato concorrente: scheda e foto

Simone Barbato è tra i concorrenti dell'"Isola dei Famosi 2018", il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

L'ex comico di 'Zelig', tra le 2 new entry arrivate in Honduras a gioco già iniziato lunedì 29 gennaio (insieme ad Elena Morali), alloggerà nei pressi dell'Isola del Pejor all'insaputa dei naufraghi e vestirà i panni di "folletto" disturbatore.

Chi è Simone Barbato, carriera e vita privata

CARRIERA. Alessandrino, classe 1980, Simone Barbato è un comico e mimo italiano. Il successo arriva nel 2009, quando si esibisce come irresistibile mimo a "Zelig Off". L'anno seguente è promosso a "Zelig" e poi, dal 2011 al 2016, entra a par pare del mini-mondo di "Avanti un altro", da cui se ne va in polemica (ritiene che il suo ruolo è stato affidato al "più potente" Luca Laurenti, ndr). Ha una grande passione per la la natura, tanto da definirsi "contadino per vocazione": ha creato il il "Giardino Barbato", sua casa di campagna.

VITA PRIVATA. Non è mai stato innamorato.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW / TALENT SHOW. Nessuna.