Isola, Simone Barbato approda come "naufrago misterioso"

"Posso portare le capre sull'Isola?". Si è presentato così Simone Barbato, nuovo "naufrago misterioso" dell'Isola dei Famosi, approdato in Honduras nel corso della seconda puntata del reality show. L'esilarante comico - attore e mimo per passione (visto a "Zelig"), ma contadino di professione - fa parte delle due new entry attese in serata: dopo di lui entrerà in gioco l'ex "pupa" Elena Morali.

Barbato avrà il ruolo di 'disturbatore' e alloggerà nei pressi dell'Isola del Pejor. Gli altri concorrenti, infatti, non sapranno della sua presenza sull'Isola. Simone sarà nascosto nella giungla, vestirà i panni di "folletto" e farà dispetti ai naufraghi, come rubare cibo, sempre attento a non farsi scoprire, pena la nomination.