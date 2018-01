Isola dei famosi, svelato il cast: ecco tutti i concorrenti

Svelato il cast dell'Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 22 gennaio. A comunicare i nomi ufficiali dei naufraghi è la rivista Tv Sorrisi e Canzoni in edicola questa settimana.

Pronti ad approdare in Honduras attori, showgirl, cantanti, ex concorrenti di reality e, quest'anno, ben due "maghi". I temerari sono: la showgirl Francesca Cipriani, l'ex velina Alessia Mancini, l'ex gieffino Jonathan Kashanian, la blogger Chiara Nasti, il mentalist Giucas Casella, l'ex giocatore di pallanuoto e allenatore Amaurys Perez, la modella già a Colorado, Paola Di Benedetto, l'ex gieffino e produttore discografico Filippo Nardi, la cantante Bianca Atzei il modello ed ex corteggiatore di Uomini e donne Marco Ferri, figlio dell'ex calciatore Riccardo, l'attrice Nadia Rinaldi, l'ex pornostar Eva Henger, l'ex tronista Francesco Monte, la showgirl Cecilia Capriotti, il comico Gaspare (nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), l'ex tronista Rosa Perrotta e il sensitivo Craig Warwick.

Nel cast anche Stefano De Martino, che vestirà i panni di inviato a Cayo Cochinos. Il toto opinionisti, invece, vira su Mara Venier e Daniele Bossari, ma manca ancora la conferma ufficiale.