Isola dei Famosi, top e flop della quinta puntata

Si chiude senza infamia e senza lode la quinta puntata di un’Isola dei Famosi che prende sempre più le sembianze di un atollo galleggiante nel mare immenso della monotonia televisiva.

Anche stavolta l’affaire ‘droga sì-droga-no’ ha tenuto viva la discussione tra i protagonisti del reality, e benché ormai l’argomento non sia più scottante di una minestrina riscaldata al microonde in modalità 'scongelamento', continua a tenere acceso il dibattito animato da dita puntate contro chi fa spallucce.

In realtà, in questa edizione, di stupefacente (in senso metaforico) c'è ben poco, e la serata ne è stata l’ennesima dimostrazione: a parte l’ipnosi con cui Giucas Casella ha dato prova di saper ancora ammaliare qualcuno al grido di ‘pizza!’ e la reazione follemente euforica della magnetizzata Cipriani, il resto è andato come doveva andare, trainato fino all’1.10 del giorno da qualche lacrima, pseudo-chiarimenti tra imbronciati conviventi, addii da comunicare, nomination da pronunciare.

Cosa considerare ‘flop’ e ‘top’ di queste queste tre ore e mezzo decidetelo voi, cliccando su continua. De gustibus...