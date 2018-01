Isola, la seconda puntata in 10 momenti top (e flop)

Chi ben comincia è già a metà dell'opera. E infatti la seconda puntata dell'Isola dei Famosi si apre con le accuse "stupefacenti" lanciate da Eva Henger a Francesco Monte ("Ha introdotto droga in trasmissione") e trova degna conclusione nella lite per un clistere tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta.

Tanta carne al fuoco nell'ultimo appuntamento con il reality show di Canale 5. Nervi tesi più che mai, litigi, ma anche romanticismo, come il bacio scattato tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Segno che le dinamiche di gioco cominciano a prendere forma (e più velocemente del solito). Poi c'è la superstar silente, il "non vip" Franco Terlizzi, che si scopre già amatissimo dal pubblico. In nomination finiscono Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi. E per una Henger che se ne va, arrivano due nuove boccucce da sfamare: il comico-contadino Simone Barbato e la ex "pupa" Elena Morali...