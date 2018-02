Isola dei Famosi, top e flop della terza puntata

È sembrata quasi distesa Alessia Marcuzzi mentre ha annunciato la fine di una puntata che chiamare ‘difficile’ ne limita la complessità.

“Ci vediamo martedì 12 febbraio, non lunedì, mi raccomando!” ha avvertito una provata padrona di casa, mentre le immagini di naufraghi affamati e poi urlanti, poi piangenti, e poi sorridenti, scorrevano sullo schermo che per tre ore di programma ha scottato per la complessità del caso ‘droga sull’Isola: quale verità?’, rimasto tutt’ora - perdonate il gioco di parole - alquanto “fumoso”.

La terza serata dell’Isola dei Famosi è stata un po’ come la caramella con il buco e la menta intorno: l’argomento principale era la risoluzione del mistero di Francesco Monte presunto consumatore di marijuana, ma la conclusione “questa non è la sede per stabilire la verità” ha chiuso l’argomento, accantonato dalle immancabili dinamiche del gioco che hanno riguardato lacrime di amori finiti e mai dimenticati, litigi per colpa di “fenomeni da baraccone” (cit. Cecilia Capriotti), battutine piccanti su “ormoni che saltano per aria” e presenze dormienti svegliate dal richiamo “ci colleghiamo con la Palapa”.

Cosa vi siete persi? Tutto o niente, giudicate voi cliccando su 'continua'