Isola dei Famosi, top e fop della settima puntata

Le farsesche performance di Francesca Cipriani, l'esperimento di ipnosi intercontinentale di Giucas Casella e l'incidente sexy di Alessia Marcuzzi, tutto il resto è noia nella settima puntata de L'Isola dei Famosi, che quest'anno fatica a trovare appeal.

Poche emozioni, ancor meno colpi di scena, immancabili - per fortuna - i goliardici siparietti di Mara Venier, capaci almeno quelli di portare un po' di brio a un reality che sembra ormai accusare il peso degli anni. Visto e rivisto un po' tutto, anche l'ultima spiaggia, che ora si chiama "l'isola che non c'è", ma a parte il nome non è cambiato nulla: qui i naufraghi eliminati hanno una seconda possibilità e possono restare in gioco all'insaputa del resto del gruppo. Questa settimana le "imboscate" sono Nadia Rinaldi ed Elena Morali.

Nemmeno il faccia a faccia tra Franco Terlizzi e Craig Warwick ha scosso la puntata. Il sensitivo, che nei giorni scorsi è saltato da un salotto televisivo all'altro accusando l'ex compagno d'avventura di omofobia, ha fatto ritirata dopo un confronto anche abbastanza pacato con l'ex pugile (e una gran bella figuraccia).

Riviviamo insieme i momenti migliori (e peggiori) della puntata.

Gallery