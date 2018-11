Isola dei Famosi, Mara Venier è solo un ricordo: spunta il nome della nuova opinionista

E dopo le indiscrezioni sui papabili naufraghi che abiteranno la lontana terra dell’Honduras e sull’inviato che prenderà il posto di Stefano De Martino, ecco che pure il nome dell’opinionista che sostituirà Mara Venier si palesa tra le voci che si inseguono in vista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Visto il ritorno in Rai della conduttrice al timone di Domenica In, il reality condotto da Alessia Marcuzzi necessita adesso di una nuova figura che nelle puntate in diretta tv, supporti le dinamiche dei concorrenti in gioco.

Il settimanale Oggi, dunque, arriva a colmare la curiosità sulla new entry facendo il nome di Alba Parietti quale nuova probabile opinionista.

Stando alle ‘Pillole di Gossip’ a firma di Alberto Dandolo, l’attrice che ha sempre rifiutato di partecipare come concorrente ai reality sarebbe stata contattata Mediaset per prendervi parte.

Al momento non si ancora se effettivamente Alba accetterà o meno il compito. Il tempo per decidere c’è: work in progress.