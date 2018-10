Isola dei Famosi 2019: cast, concorrenti e tutte le anticipazioni

Lavori in corso per l'Isola dei Famosi, in onda nella primavera del 2019. Il reality prodotto da Magnolia è pronto a tornare il prossimo anno con la quattordicesima edizione e gli autori sono già al lavoro per definire ogni dettaglio. Ecco tutte le indiscrezioni in vista della partenza.

Isola dei Famosi 2019 - Conduttrice

Alessia Marcuzzi sarà conduttrice per il quinto anno di fila. A confermarlo è stato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, a margine della conferenza stampa di presentazione del 'Grande Fratello Vip', tenutasi lo scorso settembre.

Isola dei Famosi 2019 - Opinionisti

Da escludere (per ovvi motivi) il ritorno di Mara Venier, storica opinionista dell'Isola targata Mediaset ed oggi impegnata con la conduzione di 'Domenica In' su Rai 1. Nessuna indiscrezione, invece, in merito all'ex collega Daniele Bossari, protagonista dell'ultima edizione dopo la vittoria al 'Grande Fratello Vip'.



Isola dei Famosi 2019 - Inviato



Sembra escluso il ritorno di Stefano De Martino, la cui esperienza nelle vesti di inviato si limiterebbe solamente ad una "toccata e fuga" relativa allo scorso anno.

Chi sarà il suo successore?

Stano a quanto apprende Today, Mediaset sta spingendo per il nome di Lorenzo Flaherty, attore italo-irlandese ed ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', legato all'azienda da un contratto in esclusiva.

Altre indiscrezioni, invece, vogliono in pole Valeria Marini e Francesco Facchinetti.

Isola dei Famosi 2019 - Concorrenti



Nessuna certezza sui futuri naufraghi, dal momento che i provini sono in corso proprio in questi giorni.

A sostenere il casting c'è stato senz'altro Claudio Sona, modello veronese diventato famoso nelle vesti di primo tronista gay di 'Uomini e donne'.

Il settimanale Spy, invece, indica questi nomi: Fariba Tehrani; Andrea Pinna; Akash Kunar; Cristina d'Avena.

Isola dei Famosi 2019 - Format



L’Isola dei famosi è una gara di sopravvivenza di un nutrito gruppo di VIP che devono sopravvivere su un’isola deserta senza alcuna comodità. Ogni settimana uno o più “naufraghi” sono eliminati dal gioco attraverso il televoto del pubblico.

Sull’isola i VIP devono dimostrare di essere capaci di vivere in comunità mangiando un pugno di riso al giorno e all’interno di un ambiente sconosciuto e ostile: in questo modo, vengono alla luce tutte le sfumature della loro vera personalità. Durante la loro permanenza sull’isola, i “naufraghi” devono superare alcune prove/sfide, che permettono loro di acquisire dei privilegi (immunità dal televoto o beni di lusso sull’isola).

Ogni settimana il pubblico decide (tramite televoto) chi eliminare dal gioco. Nell’ultima puntata i finalisti si contendono la vittoria finale.