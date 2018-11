Da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi, Giorgio Manetti: “Qualcuno ci sta lavorando”

Dal chiuso del salotto televisivo di Canale 5 alle sconfinate spiagge del reality in Honduras il passo potrebbe non essere così lungo per Giorgio Manetti, ex cavaliere di ‘Uomini e Donne’ e probabile prossimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019.

A lasciar presumere che sia effettivamente in corso una trattativa con la produzione del programma è stato lo stesso ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne in un’intervista al settimanale Nuovo Tv.

“La mia partecipazione all’Isola? Qualcuno ci sta lavorando”, ha confidato Manetti che già in un altra occasione aveva ammesso di avere altri progetti lavorativi dopo l’esperienza nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

“Dal prossimo anno sarò di nuovo in televisione. Purtroppo non posso anticipare niente a questo riguardo. Vi basti sapere che non sarò da solo davanti alle telecamere e che le mie fan avranno la possibilità di rivedermi”, aveva dichiarato allora Manetti che ora sembra davvero aver dato gli indizi utili a suffragare la sua partecipazione al reality in partenza all’inizio del 2019.

Isola dei Famosi 2019, il cast

Quello di Giorgio Manetti si aggiunge alla rosa delle indiscrezioni sui nomi degli altri probabili naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019.

A sostenere il casting c'è stato senz'altro Claudio Sona, modello veronese diventato famoso nelle vesti di primo tronista gay di 'Uomini e donne'.

Il settimanale Spy, invece, indica questi nomi: Fariba Tehrani; Andrea Pinna; Akash Kunar; Cristina d'Avena, a cui si è affiancato quello del fratello di Belen, Jeremias Rodriguez.