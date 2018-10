Isola dei famosi 2019, Claudio Sona tra i provinati: il retroscena di Today

Da tronista a naufrago? Claudio Sona, 31 anni, è pronto a cercare riscatto sull''Isola dei Famosi' dopo la bufera scoppiata - suo malgrado - durante l'esperienza a 'Uomini e donne'. Stando a quanto apprende Today, il bel veronese, primo tronista gay della storia del dating show di Canale 5, è tra i papabili concorrenti provinati ieri in vista della prossima edizione del reality show, in onda nella primavera del 2019.

Sona, che attualmente lavora in esclusiva per 'MediaMai', società di produzione televisiva di Davide Maggio, cerca ormai da tempo di riaffrancarsi dopo le polemiche che lo hanno ingiustamente travolto ormai un anno e mezzo fa, quando l'ex compagno Juan Fran Sierra lo ha accusato di aver mantenuto in gran segreto una relazione mentre sedeva sul Trono. Accuse che ben presto si sono rivelate infondate. E che hanno trovato smentita anche nel forte legame durato oltre un anno - e a più riprese - con Mario Serpa, il corteggiatore conosciuto proprio nel programma condotto da Maria De Filippi.

Da allora, più volte si è vociferato di una sua possibile "rimonta" con la partecipazione a svariati reality show. Già alla fine del 2017, infatti, durante la costruzione del cast dell' 'Isola dei Famosi', il suo nome sarebbe stato valutato e successivamente scartato. Quanto all'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', invece, Maggio si è pronunciato così sulla sua mancata presenza: "Al GF Vip se un gay non ha le piume, i boa, gli strass e le pailettes non entra", creando inevitabilmente forti discussioni in rete. In questi giorni, infine, un nuova chance, e nuovamente per un possibile approdo sulle coste dell'Honduras. Sarà la volta buona? I fan - che su Instagram sono più di mezzo milione - non lo hanno mai abbandonato e sono pronti ad 'intasare' il televoto.