Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi si sbilancia: “Ora posso dire per chi tifavo”

Ora che i giochi sono conclusi e questa lunghissima edizione dell’Isola dei Famosi è stata archiviata con Nino Formicola sul podio dei vincitori, Alessia Marcuzzi si sbilancia definitivamente e commenta le dinamiche del programma di cui lei è stata il volto.

Nell’ultimo numero di Chi la conduttrice ha risposto alle domande sul tanto discusso ‘canna-gate’, sul suo rapporto quasi fraterno con gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, sull’affezione ai concorrenti che hanno movimentato la storia del reality in questi 81 giorni.

E ora che il televoto non c’è più e ognuno è tornato alla sua vita lontana dal reality, Alessia Marcuzzi ha potuto ammettere di aver iniziato a fare il tifo per una concorrente in particolare.

“Ora posso dirlo,a un certo punto ho cominciato a tifare Francesca (Cipriani, ndr) perché ha dato tanta leggerezza al programma” - ha confidato Alessia - “È apparsa per come è veramente. Dietro al suo essere ‘bionda’ nascondeva insicurezze e dolori”.

“Mi è piaciuto che in finale siano arrivate storie di riscatto” ha aggiunto ancora: “Nino cercava un riscatto nei confronti di chi lo voleva dimenticare […] Bianca era reduce da una delusione d’amore”.

Sempre sul vincitore, la conduttrice ha poi rivelato di averne apprezzato l’evoluzione: “Nino ha accettato una sfida che ha fatto sempre più sua partendo da una posizione critica verso il reality. È stato lucido, ironico e a modo suo romantico”.

L’ultima parola, infine, sul canna-gate e i suoi rappoirti con Eva Henger: “Non ho mai negato a nessuno la possibilità di un chiarimento, ma fuori dagli studi televisivi”.