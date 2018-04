Isola, malore per Amaurys Perez: "Approfonditi controlli medici"

Paura per Amaurys Perez all'Isola dei Famosi. Il campione di pallanuoto è stato colto da malore durante una notte.

Apprensione per alcune ore tra i naufraghi. Poi il sospiro di sollievo. La produzione, infatti, ha comunicato lo stabilizzarsi delle condizioni dello sportivo con una pergamena arrivata in spiaggia: "Amaurys in questo momento sta effettuando approfonditi controlli medici in seguito al malore accusato ieri sera. Sta bene e potrebbe rientrare presto". "Finalmente" è stato il commento di tutti, che cominciavano a sentire la mancanza di quello che, sin dalle prime settimane, si è imposto come vero e proprio leader.

Va detto che Perez è apparso affaticato già nel corso dell'ultima diretta. Durante l'ultima puntata del reality, andata in onda lo scorso lunedì, infatti, aveva un atteggiamento piuttosto provato: parlava poco e, al momento proclamazione come finalista, è scoppiato a piangere. Ad affaticare Amaurys certamente le condizioni ostiche del reality, ma anche le forti discussioni avute con l'ex naufrago Franco Terlizzi.