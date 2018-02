Isola: anticipazioni quarta puntata, tra eliminazioni e "regine"

Domani, martedì 13 febbraio, in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

Eliminazione

Nel corso della puntata si scoprirà chi dovrà lasciare per sempre l'Isola tra Cecilia Capriotti, Alessia Macini e Simone Barbato, quest’ultimo finito in nomination per aver fallito la missione assegnata, ovvero restare nascosto nella giungla senza farsi scoprire dagli altri. A decidere chi sarà eliminato saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

L'Isola scopre due regine: Alessia Mancini e Paola Di Benedetto

Si è conclusa un’altra settimana sull’Isola e poco a poco stanno venendo fuori sempre più chiaramente i caratteri dei naufraghi e quindi compatibilità e alleanze. Sotto la pressione emotiva, e con i morsi della fame, in molti iniziano ad aprirsi e confidarsi, scoprendo le proprie fragilità davanti ai compagni, mentre la lotta per la leadership sull'Isola sembra vedere contrapporsi due "regine" molto carismatiche e dominanti, ovvero Alessia Mancini e Paola Di Benedetto.

Sull’Isola del Peor, la Mancini è vissuta da quasi tutti come una naufraga collaborativa e operosa, ma a qualcuno la cosa dà fastidio. Sull’Isola del Mejor invece, Paola ha portato con sé Rosa, Filippo, Marco, Jonathan, Francesca e Craig e il gruppo ha potuto finalmente beneficiare del fuoco.

Filippo alle prese con la nostalgia di casa

Tra le due donne, emerge un terzo naufrago come figura alla quale in molti guardano: è l'infaticabile Filippo, che per scacciare la nostalgia di casa si tiene costantemente occupato, pretendendo collaborazione da tutti.

Una settimana che ha visto "crollare" sul piano emotivo molti uomini. Craig continua ad avvistare misteriose presenze vicine ai naufraghi, ma per Filippo e Franco i fantasmi sono reali e legati a situazioni famigliari irrisolte, soprattutto con i rispettivi padri.

Il crollo di Francesco Cipriani

Anche Francesca Cipriani ha vissuto giornate particolari, nelle quali ha mostrato al cento per cento le sue due anime: quella leggera e scanzonata a cui ha abituato il pubblico e quella più profonda e sofferente, frutto di dolori di un passato in cui è stata vittima di bullismo.