Isola, anticipazioni prossima puntata: un eliminato; due concorrenti tornano in gioco

Lunedì 5 marzo, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

Nomination tutte al femminile questa settimana: per Elena, Alessia e Bianca è l’ora del verdetto del pubblico, che lunedì sera decreterà chi sarà eliminato. Quattro naufraghi confinati sull’Isola Che Non C’è, Filippo, Paola, Nadia e Cecilia, si contendono, invece, al televoto i due posti per rientrare in gioco.

Il "ritorno" di Giucas Casella

Giucas Casella, ritiratosi la scorsa settimana a causa di un problema di salute, tenterà uno dei suoi esperimenti con una persona presente in studio.

Momento di confronto tra Craig e Franco dopo che il primo ha mosso accuse molto pesanti nei confronti dell’ex pugile.

Concorrenti esasperati

Sull'Isola, per i naufraghi è terminata la sesta settimana di permanenza e convivenza forzata. Gli animi sono esasperati e le razioni di riso dimezzate non hanno aiutato a rasserenarli, ad eccezione di Marco e Jonathan, che, almeno per un giorno, hanno potuto assaporare gli agi della Isla Bonita.

La tensione è molto alta soprattutto tra le donne. Le tre nominate hanno affrontato il loro destino con differenti stati d’animo: Elena ha accusato alcuni compagni di aver tramato nell’ombra per farla uscire; Bianca, amareggiata dalla lite in diretta, si è dovuta rassegnare ad un’altra settimana “di corda”, questa volta legata a Francesca, mentre Alessia ha cercato di darsi da fare per il bene della comunità, atteggiamento visto come strategico e calcolatore da una parte del gruppo.