Isola, Chiara Nasti choc: "Fumava anche un altro concorrente, Nadia piangeva”

Un nuovo elemento si aggiunge al cosiddetto “Canna-gate”. E va a beneficio della tesi di Eva Henger. In una testimonianza audio diffusa infatti da ‘Striscia la Notizia’, si sente chiaramente la fashion blogger Chiara Nasti – inconsapevole di essere registrata – confermare al marito dell’ex pornodiva, Massimiliano Caroletti, che sull’Isola dei Famosi alcuni concorrenti consumassero marijuana. Non solo Francesco Monte ma, secondo le sue parole, anche Marco Ferri.

La conversazione tra Caroletti e Chiara avviene in un ristorante. E viene registrata da un terzo. “Eva mi ha parlato di tanta marijuana, stiamo a parlà di un kg di roba”, dice Caroletti. E la blogger: “Sì, non era difficile trovarla. Il fatto è che tu dici ‘va beh, si fuma una canna’… Tutto il tempo, dalla mattina che si svegliava fino alla sera. C’era Nadia che piangeva perché si svegliava tutta stonata”. “E Marco invece?” “Marco ha fumato, appresso a lui”.

Proprio ai microfoni del tg satirico di Antonio Ricci, alcune settimane fa, Chiara aveva lasciato intendere di non voler entrare nella spinosa questione, fermandosi ad affermare che “Eva non è una bugiarda”.

Magnolia: "Non è emerca alcuna evidenza di consumo di droghe"

Il nuovo documento arriva a poche ore dal comunicato di Magnolia, società di produzione del reality show, che ha dichiarato ufficialmente “di aver esaminato il materiale video e di aver sentito il personale presente in Honduras” e che il risultato è che “non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e a maggior ragione che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza che per inciso è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco. La produzione si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia o che determinino discredito sull’operato del personale della produzione e sul programma”.

Dopo il ritiro spontaneo di Monte (“Per andare a difendermi nelle sedi opportune”), ci saranno altri provvedimenti? Alessia Marcuzzi, intanto, ha già avuto modo di ascoltare l'audio.

NEL POST QUI SOTTO, LA REGISTRAZIONE COMPLETA